Editorial 28-09-2025

Ley de Presupuestos

Como cada año en esta época, nos acercamos al plazo (30 de septiembre) que tiene el Ejecutivo para presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos de la nación que define los gastos e inversiones que se desarrollarán el próximo año en materias tan relevantes como salud, educación y obras públicas, entre otras.



Su tramitación está definida en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados.



El proyecto de Ley de Presupuestos debe ser presentado por el Presidente de la República al Congreso, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir y el Parlamento tiene un plazo de 60 días, desde que ingresa la iniciativa, para tramitarla y despacharla. Si el Congreso no lo despacha en ese tiempo, regirá el proyecto presentado por el Ejecutivo.



El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 debe ingresar a trámite a través de la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados y, luego de darse cuenta de su recepción en la Sala, será derivado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para comenzar su discusión.

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos está integrada por 13 senadores y senadoras y por 13 diputadas y diputados, entre los que se encuentran los integrantes de las comisiones de Hacienda de las respectivas ramas del Congreso

