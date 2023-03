Nacional 19-03-2023

Ley del cáncer: senadores piden abordar lista de espera como alerta sanitaria



La lista de espera, el registro nacional de pacientes y el fondo nacional fueron los tres focos en que se concentró la sesión realizada por los integrantes de la Comisión de Salud del Senado para analizar la implementación de la ley nacional del Cáncer a más de dos años de su promulgación.

Tras la pandemia, la lista de espera Auge y no Auge oncológica habría crecido exponencialmente debido a que no se realizaron diagnósticos y se paralizaron tratamientos vulnerándose garantías de oportunidad. Según las organizaciones de pacientes ésta ascendería a 20 mil pacientes y según el Minsal a 12 mil.

Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones ha sido que aún no se publica el reglamento que hace operativo el Fondo Nacional del Cáncer, el que permitirá recibir donaciones y centralizar investigación. De hecho el Foro Nacional del Cáncer solicitó a la Contraloría pronunciarse sobre la demora, organismo que a la vez pidió al Minsal, generar una segunda versión del reglamento recogiendo una serie de observaciones.

Con todo, más las cifras entregadas en la sesión que hablan que la sobrevida de cáncer en el adulto solo alcanza un 30% en nuestro país representando un importante retroceso en las métricas de los últimos años, la Comisión acordó hacer un seguimiento a los compromisos contraídos en las próximas sesiones.