Editorial 07-11-2026

Ley Ricarte Soto



La suplementación de los recursos para la Ley Ricarte Soto y el aumento de presupuesto para el Servicio Electoral (Servel) fueron aprobados por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante la jornada de la tarde del miércoles que estuvo marcada por el debate de los recortes presupuestarios de algunos programas del Ministerio de Salud.



En la discusión el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud planteó que la ley Ricarte Soto se rebaja en un 14%. Sé que el gobierno presentó una indicación que busca suplementar, pero no indican las cifras precisas. El hospital digital se estanca, el Fondo Nacional de Cáncer está recién en el segundo concurso, en inmunización hay una reducción importante, el aumento del per cápita es insuficiente y en Fonasa hay una deuda con el sector privado pero esta vez no se propone nada para reducirla.

Tal como se había anunciado, se pidió votar separadamente los recursos para la Ley Ricarte Soto, el programa nacional de inmunizaciones, el programa de contingencias operacionales, Fondo de la Ley del Cáncer, Hospital Digital, programa de apoyo al recién nacido, la campaña de invierno y el programa de atención primaria.



A excepción del programa de atención primaria -que quedó pendiente tras un doble empate- las otras glosas, programas y asignaciones fueron respaldados por mayoría. Cabe señalar que los parlamentarios que han votado en contra lo han hecho como una forma de rechazar las rebajas presupuestarias que han experimentado los presupuestos de, por ejemplo, la Ley Ricarte Soto, que experimentó una disminución de 28 mil millones y que a juicio de los legisladores deben garantizarse en la glosa y no vía suplementación.

