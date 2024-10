Opinión 11-10-2024

LÁGRIMAS DE INVIERNO



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno.

(Homenaje a la resiliencia de los sobrevivientes

uruguayos y a sus esperanzas que nunca perdieron)







Pensé que venías por mí

no apareciste por el camino

de invierno … ausente

en horas, minutos, segundos

¡Cariño mío!

Te aferras a dolores pasados

mientras hay lágrimas de frío

en los amantes abandonados.



El invierno llora por mí,

las tardes que traían

tu figura amada,

están en silencios

silencios de lluvias, de brisas

de esperanzas que acallan

los recuerdos,

mientras tristes golondrinas

con sus lágrimas humedecen

campos vacíos de alegrías.



Las letanías del atardecer

ruegan por mí

se asoman a mi ventana

preguntan cómo estoy,

ella es la parte mía

que no morirá

porque es mi consuelo

mientras lloran los mediodías

que enfrentan al frío.



Los lirios no quieren

venir por mí

cierran sus puertas

a candelabros e inciensos

porque tú te encierras

a dolores de olvidos

por las cuatro esquinas

de cada recuerdo

mientras que lágrimas de rocío

perlan a los lirios fríos.



Pensé que venías por mí

con luces de luciérnagas

pintando arcoíris

de las bonanzas

serán falsas esperanzas…

no vendrás por mí

por aquel camino de invierno

imaginario con tu figura amada

mientras mis lágrimas apagan

los candelabros de mis duelos.



NOTA: Fecha de la caída del avión uruguayo

13 de octubre al 22 de diciembre de 1972,

cuando fueron rescatado.