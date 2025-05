Opinión 07-05-2025

Libertad de prensa: Pilar de la democracia, compromiso de Estado

Nataly Rojas Seguel, Seremi de Gobierno, Región del Maule.



El pasado 3 de mayo conmemoramos el Día Internacional de la Libertad de Prensa, una fecha que no solo nos invita a reflexionar, sino que también nos interpela profundamente como sociedad. En tiempos complejos, donde las certezas escasean y la desinformación abunda, el periodismo libre se convierte en un faro que ilumina el camino de la democracia.

Una prensa libre no es un lujo, es una necesidad. Es el derecho que nos permite ejercer todos los demás. Es la voz que se alza cuando otras callan, es la denuncia frente al abuso, es la pregunta incómoda que exige respuestas. Es también la historia que se cuenta desde el barrio, desde la comunidad, desde la ruralidad. En el Maule lo sabemos bien, desde radios comunitarias hasta medios digitales independientes, su labor permite visibilizar realidades diversas y llevar información de calidad a cada rincón de la región.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido claro: sin libertad de prensa no hay ciudadanía informada, y sin ciudadanía informada no hay justicia social ni participación real. Por eso hemos impulsado políticas públicas que protegen a quienes ejercen el periodismo, fortalecen el acceso a la información pública y apoyan el desarrollo de medios regionales y comunitarios.

Hoy, más que nunca, es nuestro deber cuidar a quienes informan con coraje, ética y responsabilidad. Porque detrás de cada titular hay una periodista que investiga, un fotógrafo que retrata realidades invisibles, un locutor que acompaña desde una radio local, un medio digital que resiste con compromiso.

Desde el Maule, con profunda gratitud, reconozco y valoro el trabajo de quienes, día a día, mantienen viva la llama de la libertad de prensa. A ustedes, que informan desde el centro de la noticia o desde la periferia del poder, gracias. Su labor no solo fortalece la democracia: le da rostro humano, le da sentido, le da esperanza.

Porque sin prensa libre no hay democracia plena. Y sin democracia, no hay futuro.