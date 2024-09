Social 17-09-2024

Libro visibiliza el exilio femenino chileno durante la dictadura





• “Exiliadas 50 años de no retorno” es el nombre del texto de la periodista y doctora en Antropología, Carolina Espinoza, que se presentó en la Universidad de Talca para conmemorar los 51 años del Golpe Militar.



Relatos de 67 mujeres exiliadas chilenas que hoy viven en diferentes lugares del mundo, forman parte del libro “Exiliadas 50 años de no retorno” escrito por la periodista y doctora en Antropología, Carolina Espinoza Cartes y que se presentó en la Universidad de Talca en conmemoración de los 51 años del Golpe Militar.

La actividad fue organizada por el Centro de Derecho de las Minorías y Gestión de la Diversidad (CEDEMI) de la misma casa de estudios y contó con la presencia de la autora, quien contó la experiencia de desarrollar esta investigación durante cinco años y que significó entrevistar a estas mujeres que vivieron el exilio a causa de la dictadura y que no retornaron al país.

Respecto a sus motivaciones, la autora explicó la importancia de visibilizar los testimonios desde la perspectiva de género. “Quise trabajar desde la invisibilidad del relato de la mujer en lo que había pasado, prácticamente todos los testimonios del exilio son de hombres con algún cargo político o intelectuales. La otra arista era invisibilización de las mujeres que no habían retornado, porque de ellas no se sabía nada”, planteó.

A lo largo de su investigación descubrió que muchas de ellas “habían entregado un enorme potencial a esos países de acogida, tienen cargos importantes, por lo que no solo han rehecho su vida, sino que han hecho de su vida profesional una contribución a los países donde actualmente residen”, concluyó Espinoza.

El director del CEDEMI, Jorge del Picó Rubio, indicó que “esta es una obra significativa, porque, además de tocar el tema del exilio, la escritora lo ve desde el punto de vista de la mujer, que siempre aparece invisibilizada. Nosotros queremos cooperar para reivindicar una mirada integral de la violación de los Derechos Humanos, en este caso, del exilio de las mujeres que tuvieron que vivir una realidad tan distinta a la de su país”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca, Iván Obando Camino, destacó que “la presentación de este libro representa un acto de conmemoración y de mantención de la memoria histórica en relación con quienes fueron víctimas de las consecuencias inmerecidas del golpe de Estado de 1973, muchas vidas y familias fueron afectadas y ello llevó al fenómeno de la diáspora chilena”.