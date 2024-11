Editorial 17-11-2024

Licencias de conducir



Prohibir que se entreguen licencias de conducir profesionales a personas que cuenten con antecedentes por delitos de connotación sexual, es el objetivo del proyecto aprobado en particular por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y que quedó en condiciones de ser discutido por la Sala del Senado.



Se trata de una moción que modifica la ley de tránsito para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.



Con ello, dichas personas no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros y en el caso de que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor le será cancelada.



Además, se busca generar una prohibición general para que conductores condenados por delitos sexuales no puedan operar vehículos de transporte público y se establece la obligación de acreditar, semestralmente, que los conductores de transporte público de pasajeros no se encuentran afectos a la inhabilidad de optar por las licencias de conducir profesionales necesarias para la conducción del vehículo determinado.