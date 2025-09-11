jueves 11 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Editorial 11-09-2025
    Licencias de conducir
    La Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 18.290, de Tránsito. La norma regula la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

    La propuesta, que regresa a la Comisión de Mujeres por ser objeto de indicaciones, busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, especialmente en beneficio de niños, niñas y adolescentes.

    La disposición establece que, para obtener una licencia de conducir, será requisito no figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esta condición será verificada en línea por el funcionario correspondiente al momento de realizar la solicitud.

    En caso de existir una resolución judicial que lo autorice, la licencia podrá ser emitida con vigencia limitada, conforme a lo indicado en dicha resolución.
    El proyecto también establece que los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal deberán realizar una revisión mensual del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. El objetivo será identificar si personas inscritas y con domicilio en la comuna mantienen una licencia de conducir vigente.
    Freddy Mora

