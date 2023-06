Nacional 07-06-2023

Licencias de conducir: ¿Cómo opera la nueva prórroga recién aprobada?

"Tenemos un problema que resolver y la forma en que lo vamos a hacer es distribuirlo en el tiempo y no pretender resolverlo todo en un año, porque eso va a generar los problemas que estamos observando en los municipios", dijo a Cooperativa el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, al destacar este martes la aprobación de la ley que prorroga progresivamente la vigencia de las licencias de conducir.

La iniciativa, que fue despachada ayer del Congreso, no realiza una extensión de la vigencia al conjunto de licencias hasta el 2024, sino que especifica dos grupos.

"Los municipios trataron de hacer frente a un problema que era mayúsculo. Imagínate que tenías un aumento de 300 por ciento (de solicitudes), porque no te tocaban solamente los (conductores) a quienes les correspondía el año 2023, sino que también de 2020, 2021 y 2022. Eso no hay cómo resolverlo con los recursos que tienen los municipios", señaló Muñoz en conversación con Una Nueva Mañana.

"(Los municipios) estaban alarmados, levantaron la preocupación y llegamos a una solución que creo que es una buena solución, que es que le vamos a dar prioridad este año a la gente que lleva más tiempo que lleva sin ser evaluada", indicó el ingeniero civil industrial.