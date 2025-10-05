Editorial 05-10-2025

Licencias médicas



Una reforma para reestructurar completamente el sistema de entrega de licencias médicas es el eje de las propuestas que la Comisión Especial Investigadora de la Cámara Baja, sobre el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público aprobó en el informe final de su fiscalización.

Al respecto, el presidente de la instancia, Hernán Palma, destacó el trabajo de las y los parlamentarios, así como los amplios consensos en torno a la elaboración de un único informe final.

Este da cuenta de la gravedad del problema, donde se reconoce que una serie de servicios públicos ya tenían conocimiento de este tipo de situaciones. Es decir, de la mala utilización de las licencias por parte de una serie de funcionaros públicos que viajaron a diversos países del mundo.

En el marco de esta reforma estructural, la comisión propone unificar criterios, aumentar la fiscalización y así disminuir el fraude. Además, suma la posibilidad de establecer que el mal uso de las licencias médicas sea suficiente causa para que un funcionario público deje de cumplir labores para el Estado.

Se propone crear una plataforma única que permita el cruce de datos en tiempo real con otras instituciones. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguridad Social, Compin, Fonasa y las Isapre.



