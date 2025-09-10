Nacional 10-09-2025

Licencias médicas: Balance de Contraloría reporta solo 8 mil sumarios y 52 destituciones

La Contraloría General de la República (CGR) informó este martes que hasta el viernes 5 de septiembre se han iniciado 8.301 sumarios derivados de los cinco Consolidados de Información Circularizada (CIC) del organismo, los que han abordado el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. El Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), del ente contralor, revisó las acciones que se han tomado en los distintos organismos, información que las propias entidades deben subir.

Esto incorpora todos los hallazgos relativos a la eventual salida al extranjero de más de 25 mil funcionarios públicos mientras se encontraban con licencia médica; personal de la Salud que asistió partos estando con permiso por enfermedad (250 médicos); licencias médicas otorgadas por facultativos sujetos a investigaciones penales, y que involucró a 3.500 funcionarios que recibieron estos permisos por parte de 44 médicos. A ellos se suman las salidas fuera del país por parte de funcionarios de FF.AA., policías y Gendarmería de Chile mientras estaban con permiso médico (2.982 funcionarios); y funcionarios que habrían asistido a casinos de juego estando con reposo (más de 13 mil). De esta forma, los hallazgos de Contraloría en los informes antes señalados abarcan un universo de más de 44 mil funcionarios públicos. Solo 8 mil sumarios iniciados Así, se señala que de las 2.104 entidades que presentaron casos, 1.214 de ellas ya informaron el avance de los procedimientos. Asimismo, que se iniciaron un total de 8.301 procedimientos, de los cuales 5.647 corresponden al sector municipal y 2.654 a otros sectores.

