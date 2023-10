Social 28-10-2023

Liceo Agrícola de Yerbas Buenas ganó final local de Desafío GO! Innova 2023

- El establecimiento se impuso con la presentación del proyecto Ecotéknica

El Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz, de Yerbas Buenas, por segundo año consecutivo, obtuvo el primer lugar en la final local del Desafío Go! Innova 2023, categoría Educación Media, competencia liderada por INACAP que busca promover la innovación y el emprendimiento escolar.

El establecimiento ganó con la presentación del proyecto Ecotéknica, el cual ofrece una solución integral que consta de sensores de precisión implementados en sistemas fotovoltaicos off-grid, para el monitoreo en tiempo real, utilizando plataformas de análisis de datos.

El segundo y tercer lugar de la competencia lo obtuvo el Centro Educativo Salesianos Talca, establecimiento que presentó las iniciativas “Análisis de Calidad del Agua” y “Viabilidad de la Agricultura Urbana”.

La actividad liderada por el Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM) de INACAP, contó con la participación de un jurado experto en temas de innovación y emprendimiento compuesto por Paola Matta, facilitadora de los programas de CEDEM, Vivian Palma, ejecutiva CORFO Maule y los docentes de INACAP Sede Talca Leonardo Quezada y Karen Moris.

“Este es un premio al trabajo, al esfuerzo y la dedicación, ellos se han estado preparando mucho para esta competencia”, indicó Cristian Rivas, director del Liceo Bicentenario Marta Martínez Cruz. El profesional destacó el profesionalismo de los jóvenes, y el interés del establecimiento por apoyarlos a formalizar su negocio y empresa.

“Fue muy emocionante, primera vez que gano un concurso a nivel regional”, señaló el estudiante William Lecaros, quien precisó que el proyecto nace de la problemática de que los sistemas fotovoltaicos a batería carecen de parámetros en línea. El proyecto Ecotéknica permite monitorearlos en tiempo real a través de una plataforma de análisis de datos.

Finalmente, la Directora de Admisión y Comunicaciones, María Luisa Weston, señaló que, “generalmente al hablar de innovación tendemos a pensar en la generación de valor para las empresas y el mercado a través del desarrollo de nuevos o mejores productos y servicios, sin embargo, la innovación no sólo impacta a las organizaciones, sino a la sociedad en su conjunto aportando a su bienestar y desarrollo”, precisando que el Desafío Go! Innova busca promover la innovación, el emprendimiento y el pensamiento crítico a través de la generación de proyectos que aporten a las problemáticas reales que afectan a nuestra región, país y el mundo.