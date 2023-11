Social 01-11-2023

Liceo Bicentenario Arturo Alessandri Palma de Longaví conmemoró su aniversario 46 con placa distintiva al ex Presidente de la República

En una ceremonia que se llevó a cabo en dependencias del Liceo Bicentenario de la comuna, se llevó a cabo la conmemoración del aniversario 48 del establecimiento educativo que hoy destaca por sus carreras técnicas como mecánica automotriz y agropecuaria.

En la oportunidad, el alcalde Cristian Menchaca destacó la importancia de poder contar con un Liceo de Excelencia en la comuna. “Quiero felicitar a todos los profesores que hacen posible tener una mejor calidad en la educación, y mi mensaje fue para los estudiantes para que aprovechan de estudiar, para que puedan salir adelante con las carreras que tiene el Liceo Bicentenario Arturo Alessandri, y para que puedan desarrollarse como corresponde en su futuro laboral, y también que aprovechen las circunstancias y la educación que los profesores les entregan, porque de esa manera vamos a tener longavianos profesionales y que serán un aporte al país”, expresó.

PLACA CONMEMORATIVA ARTURO ALESSANDRI PALMA

Posteriormente al acto estudiantil, las autoridades se trasladaron hasta el sector de La Quinta Norte, para descubrir la placa conmemorativa en honor al ex Presidente de la República, donde se realizó un discurso contando la historia del ex mandatario, presentación que estuvo a cargo del profesor e historiador de la comuna, Manuel San Martín.

“Estamos muy contentos de poder descubrir esta placa conmemorativa acá en el sector de La Quinta Norte, camino a Los Pellines, donde tuvo sus asentamientos el ex Presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, es un gesto muy lindo del liceo Bicentenario y tiene que ver con la identidad cultural de nuestra comuna, con nuestra historia, así que muy feliz porque las personas que pasen y vean este monolito van a saber que aquí nació Arturo Alessandri Palma, uno de los Presidentes más importantes de la historia de Chile”, señaló el jefe comunal.

Finalmente, Carlos San Martín Prado, Director (s) del Liceo Bicentenario, señaló que “hemos hecho propicio un hecho tan significativo como es el aniversario de nuestra institución educativa, llegando al lugar nació el Presidente Arturo Alessandri, cuyo nombre lleva nuestro establecimiento, y colocar también una placa conmemorativa”.