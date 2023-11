Social 09-11-2023

Liceo María Auxiliadora de Linares gana primer lugar de la competencia Go Fest 2023

- Iniciativa buscó promover la innovación y el emprendimiento en la educación Técnico Profesional (TP).

El proyecto Calax del establecimiento María Auxiliadora de Linares ganó el primer lugar de la competencia Go Fest, evento de cierre del proyecto Viraliza Go Innprende Maule, que buscó desarrollar e instalar capacidades, habilidades y competencias en estudiantes de educación Técnico Profesional (TP) para desarrollar emprendimientos sustentables orientados al sector agroindustrial del Maule.

El proyecto ganador consiste en un pesticida orgánico en base a hierbas naturales y restos de hojas de la industria agrícola, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la salud de los trabajadores agrícolas, evitando intoxicaciones por el uso de estos productos.

El segundo lugar lo obtuvo el Liceo María Auxiliadora de Linares, con el proyecto Happy Chocolate, y el tercer lugar recayó en el Liceo Bicentenario Politécnico de Putú con el proyecto EcoBox Composter.

“Buscamos que nuestro producto sea 100% natural y con venta en doble mercado, dirigido tanto para el hogar, como para los agricultores que tienen cosechas más grandes”. indicó Claudia Ramos, representante del equipo ganador, quien señaló estar muy emocionada y contenta por este reconocimiento.

Financiado a través del fondo Viraliza de Corfo, Go Innprende Maule, entregó herramientas y metodologías a los jóvenes para lograr una cultura emprendedora que permita diversificar y ampliar la matriz productiva de la región, aportando al crecimiento regional.

Liderado por INACAP Sede Talca y Curicó, el proyecto es coejecutado por el CFT San Agustín y el Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) de la Universidad de Talca, en alianza con la Asociación Gremial Agrícola Central.

Iván Vergara Sanhueza, Director Regional (s) de Corfo, señaló que, “como dirección regional estamos comprometidos con fortalecer el emprendimiento dinámico y la cultura de la innovación con énfasis en estudiantes técnicos profesionales. Este programa Viraliza de formación tiene como objetivo entregar herramientas para diversificar y ampliar la matriz productiva de nuestra región del Maule”.



GO Fest Maule contó con la participación de ocho establecimientos TP de la región integrado por el Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda de Cauquenes, Liceo Bicentenario Politécnico de Putú, Liceo de Colbún, Escuela de Administración y Comercio de Curicó, Instituto Técnico Superior de Constitución, Complejo Educacional Javiera Carrera de Talca, Liceo Juan Morales de Lontué y Liceo María Auxiliadora de Linares.

El docente Mauricio Aguilera, Director de GO Innprende Maule, indicó que la finalidad de esta iniciativa fue entregar herramientas de innovación y emprendimiento a los jóvenes de liceos de enseñanza media Técnico Profesional (TP) para que puedan contribuir al desarrollo de ideas y proyectos que impacten en la agroindustria y sean un aporte al desarrollo de la región.