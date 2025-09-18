Social 18-09-2025

Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares tuvo su Fiesta de Chilenidad

En un ambiente de alegría, música y baile, el Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares realizó una nueva versión de la Fiesta de la Chilenidad, con la participación de la comunidad educativa.

La directora, Sor Roxana Gaete, puso de relieve el compromiso de alumnos, profesores, asistentes de educación y apoderados, en este homenaje a los 215 años de la conformación de la Primera Junta de Gobierno.

El evento, que contó con la animación de Miguel Ángel Venegas, contó con las actuaciones del Ballet Folclórico Alma Sanjavierina, Amantes del Folclor, Entresiembras de Colbún, Familia Rioseco de Chinchineros y Organilleros, además del recorrido musical por las diferentes zonas del país, que presentaron los diferentes cursos, demostrando sus habilidades para los distintos bailes típicos que son parte de las genuinas tradiciones.

Al término, el directorio del Centro de Padres hizo un positivo balance de la Fiesta de la Chilenidad que resultó de alto nivel en este año 2025.

