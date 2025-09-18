jueves 18 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 18-09-2025
    Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares tuvo su Fiesta de Chilenidad
    En un ambiente de alegría, música y baile, el Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares realizó una nueva versión de la Fiesta de la Chilenidad, con la participación de la comunidad educativa.
    La directora, Sor Roxana Gaete, puso de relieve el compromiso de alumnos, profesores, asistentes de educación y apoderados, en este homenaje a los 215 años de la conformación de la Primera Junta de Gobierno.
    El evento, que contó con la animación de Miguel Ángel Venegas, contó con las actuaciones del Ballet Folclórico Alma Sanjavierina, Amantes del Folclor, Entresiembras de Colbún, Familia Rioseco de Chinchineros y Organilleros, además del recorrido musical por las diferentes zonas del país, que presentaron los diferentes cursos, demostrando sus habilidades para los distintos bailes típicos que son parte de las genuinas tradiciones.
    Al término, el directorio del Centro de Padres hizo un positivo balance de la Fiesta de la Chilenidad que resultó de alto nivel en este año 2025.
    Adultos mayores: alimentación saludable en fiestas patrias
    Walmart-Líder otorga espacios de comercialización a emprendedoras de SernamEG
    Alcohol y violencia: los riesgos que amenazan a niñas y niños en Fiestas Patrias
    San Javier se prepara para vivir Fiestas Patrias seguras y en familia
    Longaví: Cesfam Amanda Benavente ofreció su primer esquinazo de Fiestas Patrias con el programa "Más Adultos Mayores Autovalentes"
