Crónica 18-10-2024

Liceos del Maule participaron de las Primeras Olimpiadas de Contabilidad

- Secundarios de establecimientos técnico-profesionales acudieron a la convocatoria de la Escuela Contador Público y Auditor de la UCM

Con el objetivo de incentivar el interés por la contabilidad entre los establecimientos que imparten esta especialidad, estudiantes secundarios de Retiro, Linares, San Javier y Talca asistieron a las “Primeras Olimpiadas de Contabilidad Interliceos TP – Talca 2024”, donde no solo compitieron en áreas contables, tributarias y de administración, sino que también abrieron espacios de socialización y se acercaron al ambiente universitario.

El coordinador de la actividad, y académico de la Escuela Contador Público y Auditor, Sr. Cristian Oliva, destacó el entusiasmo y compromiso de los estudiantes, “quienes vinieron con ganas de competir y de dar lo mejor de sí, lo cual se reflejó en los excelentes resultados obtenidos". Además, comentó que, “fue una instancia para derribar mitos y concientizar a los alumnos/as de distintos liceos y realidades, que la universidad es una opción viable para ellos, que con esfuerzo y dedicación pueden lograr sus metas, pudiendo ser profesionales de excelencia y parte de las firmas más importantes del país”.

En esa línea, agregó que, “esperamos que muchos de ellos se conviertan en futuros estudiantes de nuestra universidad, donde los recibiremos con los brazos abiertos (...) también a gradecer por la confianza y buena disposición a quienes fueron nuestros auspiciadores, Carnes y Cecinas Las Rastras y Centro Médico Talca, este último, también Centro de Práctica de nuestra carrera”, complementó.

VALOR FORMATIVO Y MOTIVACIONAL

Los docentes que acompañaron a los alumnos destacaron la relevancia de esta iniciativa para fomentar el interés en la educación superior. Delia Sepúlveda, profesora del Liceo Manuel Montt (San Javier), señaló que, "estas instancias son muy importantes porque incentivan a los chicos y les dan una visión más cercana de lo que pueden lograr en el futuro. Esta actividad les permitió salir de la rutina, lo cual es muy positivo para su formación".

Por su parte, Juan Pablo Pino, profesor de Contabilidad del Instituto Superior de Comercio (Insuco) Talca, valoró que, “es una buena forma para medir en qué nivel estamos, para poder competir abiertamente de buena manera con otros colegios, conocer, interactuar y aprender”.

Waldo Fuentemávida, del Instituto Comercial de Linares, destacó la relevancia “de un aprendizaje lúdico y de desarrollo cognitivo. Estamos felices porque nuestros estudiantes vieron que existen otros peldaños a los que pueden aspirar, nuevas metas y desafíos. Nos vamos contentos, pero también con el compromiso de seguir mejorando en las áreas contables y tributarias".

Asimismo, su colega, Bárbara Ardiles, mencionó que, además, “estas actividades nos enriquecen a nosotros como profesores, porque así podemos nivelarnos con las temáticas, los módulos, las exigencias que está teniendo ya la universidad”.

Por otro lado, Mercedes Alarcón Rojas, docente del Liceo Guillermo Marín Larraín (Retiro), recalcó que la iniciativa “es excelente para acercarnos a la universidad y darnos cuenta de que no es un mundo tan intimidante como podría parecer. Los estudiantes a veces sienten o piensan que no saben lo suficiente, pero al medirse con compañeros de su mismo nivel, se dan cuenta de que realmente sí están preparados".

Por último, el profesor de Contabilidad en el Centro Integral de Educación de Talca (CIET), manifestó que, "lo más importante para mí es que los estudiantes puedan familiarizarse con el ambiente universitario, recorran sus instalaciones y descubran que los contenidos que ven en sus clases están directamente relacionados con lo que aprenderán aquí (...) A veces piensan que lo que estudian no tiene conexión con la universidad, pero en realidad es fundamental, y se dan cuenta de que ya manejan conceptos claves. Eso es una gran ventaja para ellos, especialmente para quienes provienen de colegios vulnerables, como el nuestro, donde el 99% de los estudiantes están en esa situación. Estas instancias les permiten ver otra realidad y darse cuenta de que no son tan diferentes de los estudiantes de otros colegios", agregó.

COMPETENCIA Y CRECIMIENTO PERSONAL

En ese sentido, para los/las estudiantes, estas Olimpiadas no solo fueron una oportunidad para medir sus conocimientos, sino también para conocer el ambiente universitario y visualizar su futuro académico.

Martina Muñoz, del Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Linares, comentó que, "me gusta mucho la carrera, y participar acá me permitió ver un poco más de lo que me espera en el futuro. Fue una experiencia muy enriquecedora".

Yasmín Parra, del Liceo Bicentenario Manuel Montt de San Javier, también valoró la oportunidad “de poner a prueba lo que sé y acercarme más al ambiente universitario de la carrera que quiero estudiar, Contador Auditor".

Finalmente, la directora de Escuela de Contador Público y Auditor, Sra. Joseline Sepúlveda Araya, señaló que esta primera versión de las Olimpiadas, “fue un éxito y se trabajará para que esto sea una actividad que perdure en el tiempo, contribuyendo a la vinculación con liceos técnicos profesionales que cuentan con las especialidades de Contabilidad y Administración”.

De ese modo, la primera Olimpiadas de Contabilidad no solo sirvió como un espacio de competencia, sino como un puente entre la educación secundaria y la educación superior, incentivando a los jóvenes a considerar la contabilidad como una carrera para su futuro.

En cuanto a la clasificación, el Liceo Bicentenario Manuel Montt de San Javier obtuvo el primer lugar, seguido por el establecimiento Guillermo Marín Larraín de Retiro en el segundo puesto. Cerró el podio el Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Linares.