Crónica 20-12-2024

Liceos técnico-profesionales del Maule enriquecieron su proyecto formativo en convenio con la UCM

- Conjunto de iniciativas no solo han fortalecido los conocimientos en áreas contables, tributarias y administrativas, sino que también han facilitado la integración de los estudiantes al entorno universitario.

La Escuela de Contador Público y Auditor (CPA) de la Universidad Católica del Maule (UCM), con presencia en sus sedes de Talca y Curicó, ha desarrollado durante el año una serie de instancias educativas destinadas a fortalecer la formación académica y mejorar las oportunidades laborales de los estudiantes provenientes de establecimientos técnico-profesionales.

“El trabajo colaborativo con liceos de la región es una prioridad para la Escuela. En el último año, firmamos un convenio de vinculación con el Liceo Manuel Montt de San Javier y el Instituto Comercial de Linares. Asimismo, avanzamos en la concreción de un acuerdo sostenible con el INSUCO de Talca. Estas alianzas buscan generar un impacto duradero a través de acciones conjuntas, asesorías técnicas y proyectos pedagógicos innovadores”, destacó Joseline Sepúlveda Araya, directora CPA sede Talca.

Además, fueron parte de las diversas convocatorias, el Liceo Guillermo Marín Larraín de Retiro, el Instituto Santa Marta de Curicó, así como el Centro Integral de Educación de Talca (CIET).

JORNADAS DE VINCULACIÓN

Con el objetivo de incentivar el interés por la contabilidad entre las instituciones que imparten esta especialidad, estudiantes secundarios de Retiro, Linares, San Javier y Talca asistieron a las “Primeras Olimpiadas de Contabilidad Interliceos TP – Talca 2024”, donde no solo compitieron en áreas contables, tributarias y de administración, sino que también abrieron espacios de socialización y se interiorizaron en el ambiente universitario.

“Uno de los aspectos más relevantes fue que estuvo organizada en tiempo real para generar un ambiente competitivo y motivador entre los estudiantes. Este formato permitió a los participantes no solo poner a prueba sus conocimientos, sino también experimentar la emoción de competir con sus pares en un entorno académico”, señaló el coordinador de la actividad, y académico CPA Talca, Cristian Oliva Albornoz.