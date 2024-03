Opinión 06-03-2024

Liderar la educación media técnico profesional

Señor Director:



En agosto de 2024, la educación técnico profesional cumplirá 82 años. A lo largo de este extenso recorrido, el liderazgo en todos sus niveles ha emergido como un pilar fundamental para el desarrollo y la mejora de estos establecimientos. No obstante, si bien la importancia del liderazgo directivo está ampliamente demostrada, no es posible afirmar lo mismo en relación con el liderazgo intermedio. En Chile, este nivel se refiere a quienes administran centralizadamente uno o varios establecimientos escolares, como Departamentos de Educación Municipal, Corporaciones, Gremios empresariales, Fundaciones o Servicios Locales, entre otros.



Al respecto, la investigación subraya que estos líderes intermedios poseen el potencial de convertirse en una fuerza de cambio significativa si se enfocan en la mejora escolar y garantizan las condiciones necesarias para que esto suceda. En este sentido, actúan como articuladores entre el nivel central y los establecimientos educativos, lo que potencia la conexión entre los objetivos del sistema y las necesidades locales. Todo ello adquiere mayor relevancia para los liceos técnico profesionales, debido a lo importante que es para estos establecimientos vincularse con el sector productivo y con la educación superior. En este contexto, me gustaría invitar a reflexionar -al inicio de un nuevo año escolar- acerca del papel crucial que desempeñan estos líderes en el ámbito de la educación técnico profesional, visibilizando su importante -y muchas veces silenciosa- labor en el proceso de brindar oportunidades a los miles de jóvenes que estudian en los más de 900 liceos técnicos del país.





Armando Rojas Jara

Académico Facultad Educación UDD

Centro de Innovación y Liderazgo Educativo CILED