Opinión 08-05-2025

Liderazgos Públicos y Privados Frente a la Incertidumbre

En contextos complejos, liderar no es una opción estética: es una necesidad práctica.



Ing. Gerardo Garino

GAP Desarrollo de Negocios



Liderar cuando nadie tiene el mapa

En estos años, he aprendido que la incertidumbre no es una excepción, sino parte del paisaje. Inflación, cambios de reglas de juego, tensiones sociales o climáticas, tecnologías que empujan desde abajo. A todos nos ha pasado: ya sea en una oficina pública o en una pyme familiar, tuvimos que decidir sin saber si el camino era seguro. Y en ese momento, se ve con claridad quién conduce de verdad y quién solo estaba al volante mientras todo andaba solo.

No hay fórmulas mágicas. Pero sí hay señales claras de que un liderazgo sirve: cuando da calma sin negar la realidad, cuando propone rumbo y lo explica, cuando hace que el equipo se mueva aún en medio de la tormenta.

Autoridad, carisma y estrategia: no es lo mismo

Hay algo que se repite: en la gestión pública se suele creer que tener un cargo es tener liderazgo. En el mundo privado, se piensa que el fundador o el que más trabaja es el que manda. Ambos casos tienen algo de cierto, pero mucho de peligroso. Porque sin estrategia, sin planificación, sin objetivos, lo que hay es voluntad, no conducción.

En mi experiencia, los liderazgos que hacen la diferencia son los que combinan mirada a largo plazo con pequeñas decisiones del día a día. Y, sobre todo, los que no están solos. Armar un equipo que no dependa de una sola persona, y que sepa lo que está haciendo, es un seguro para los tiempos difíciles.

Miedo, decisiones difíciles y aprendizajes colectivos

No hay liderazgo sin miedo. Pero hay formas de encararlo. Cuando el miedo paraliza, se pierde todo. Pero si se lo convierte en un motor de análisis, de evaluación, de prudencia activa, entonces puede ser útil.

En épocas como esta, donde decidir tiene costo, se nota quién sabe sostener el timón. Y no me refiero a improvisar. Me refiero a decidir con datos, con criterios claros, con escenarios en la cabeza. Y si se comete un error, corregir. Aprender. Hacerlo con el equipo. Porque las organizaciones donde el error se oculta son las que más caro pagan la incertidumbre.

Epílogo para líderes reales

No escribo esto para idealizar nada. Liderar hoy es difícil. Cansa. Exige. Pero también es una oportunidad enorme: de repensar cómo trabajamos, cómo organizamos, cómo acompañamos a los demás. Y sobre todo, cómo decidimos en serio. Porque si algo está claro, es que no se trata de parecer líderes, sino de serlo cuando más se necesita.





“Esta columna es parte de una serie en la que buscaré aportar ideas y miradas útiles para quienes tienen la tarea (o el deseo) de mejorar lo que hacen, en el sector que sea. Sin recetas, pero con experiencia”.