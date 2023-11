Deportes 21-11-2023

Liga A1: Murano estuvo intratable en Linares logrando un triunfo inapelable por 3 set a 0

- En el equipo albirrojo esperan refuerzos

Para algunos era una final anticipada, aunque en rigor quedan muchos partidos en disputa. Un equipo de Murano que contó en sus filas con algunos seleccionados nacionales y además con un talentoso jugador trasandino medallista olímpico, que estuvo en Turquía, Italia y Argentina, Christian Poglajen, quien señaló: “creo que el primer set fue lo que nosotros buscamos, sabemos que todavía nos falta por mejorar, todavía nos falta. Los otros equipos también van superándose. En lo personal muy contento de estar aquí para entregar toda mi experiencia. Nosotros tenemos un buen plantel, para volver a estar en los primeros lugares y por qué no revalidar el título”.

La primera manga fue ampliamente demoledora a favor de los actuales campeones de la Liga A1, profesional de Vóleibol. Murano, se impuso por un contundente e inapelable 25 - 8, en un tiempo de 19 minutos. En el segundo set, aunque Linares, trato de cometer menos errores no forzados, igual terminó inclinadose por 26 -16, con un tiempo de 20 minutos. En tanto que el tercero también fue para los de la región metropolitana, por un marcador de 25 a 19, en 21 minutos. Hubo una leve mejoría de los linarenses, incluso comenzaron en ventaja, hasta gran parte del juego, pero no supieron mantener la ventaja, ganando Murano, por un contundente 3 a 0.

DT

Jaime Grimalt , entrenador del equipo multicampeón de la Liga A 1 , dijo que “ entramos con un primer set muy malo y ellos tremendamente bien , nos pasó algo similar al partido anterior , después logramos jugar en un nivel parejo , pero hasta el punto 16 y 17 en el segundo y tercer set. Lamentablemente, después aparecieron los errores de cabeza , de recepción no logramos meter pelotas que van afuera, las recuperamos y las perdemos , entonces nos vamos del partido y eso es algo que hay que trabajar y mejorar . Yo sinceramente no estoy intranquilo porque Murano es un equipo que está compitiendo todas las semanas, poseen más volumen que nosotros y ellos dieron prácticamente el máximo de su potencial, realizaron un duelo correcto, se equivocaron muy poco, en cambio nosotros, lo contrario, pero tenemos un margen de mejora que nos permitirá competir en otro nivel. Este campeonato es largo, y para estar en los juegos finales debemos estar arriba entre los seis. Sabemos que tenemos que reforzarnos y que llegarán algunos jugadores que nos permitirán alcanzar esa fase. Este fin de semana jugaremos en Santiago, y esperamos cumplir de la mejor forma posible. La Liga está recién comenzando y falta mucho todavía”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo