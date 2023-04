Crónica 28-04-2023

Linarenses se certifican en cursos Sence de continuidad de estudios en CFT Estatal del Maule



Alumnos valoraron el aprendizaje que recibieron en las especialidades de Producción de Árboles Frutales Mayores y Menores; y Programación TICS.



A través del programa Oficios, Línea Continuidad de Estudios, un grupo de linarenses se certificaron en dos cursos Sence que se ejecutaron en el Centro de Formación Técnica Estatal del Maule, ceremonia que contó con la presencia del director regional (s) de Sence, Oscar Morales Mejías y la rectora del CFT Estatal, Encarnación Pérez.

Se trata de los cursos Producción de Árboles Frutales Mayores y Menores; y Programación TICS, cuyas clases se desarrollaron íntegramente en las nuevas y modernas instalaciones de este centro de estudios, ubicado en el sector oriente de Linares.

En representación de los alumnos, Ruth Isabel Vargas Montecinos, agradeció el apoyo de las instituciones para finalizar de buena forma este curso y contó parte de la experiencia vivida durante estos intensos meses de capacitación. Dijo que “fue una grata estadía en este CFT que cuenta con una muy buena infraestructura. Todo lo que se nos entregó para hacer efectivo este curso fue maravilloso. Lo único que nos complicó es que se realizó justo en temporada de cosecha, donde teníamos harto trabajo, pero cuando uno hace grandes sacrificios tiene grandes satisfacciones”.

“Es fenomenal que estos cursos sean gratuitos y que además tengan un subsidio de locomoción y seguro de traslado que nos ayudó bastante, poque acá la locomoción es muy cara”, precisó.

Respecto a estas oportunidades que existen actualmente para capacitarse señaló que “quien no conoce estos cursos es porque no quiere buscar. Simplemente quien quiere salir adelante lo único que debe hacer es tomar su celular para ver Tik Tok o ver las oportunidades que entrega Sence, que entrega el Gobierno de Chile, donde hay muchos beneficios y muchos subsidios a los cuales podemos optar, pero las cosas no llegan a la puerta de la casa, hay que salir a buscarlas”, concluyó.

Por su parte, Encarnación Pérez, rectora del CFT, dijo que “para nosotros como CFT esta es una gran experiencia. Mostramos una alianza colaborativa con Sence en estos programas que son tanto de oficio como continuidad de estudios, y es muy gratificante de cumplir con nuestra misión social que es potenciar la educación en la zona, sobre todo para personas que no tienen la posibilidad de ir a los centros urbanos más poblados”.

En tanto, Oscar Morales Mejías, director (s) de Sence, manifestó que “hemos logrado concretar en forma exitosa un convenio con el CFT Estatal del Maule que ha permitido a un grupo de linarenses capacitarse en un oficio con continuidad de estudios. Los alumnos nos han transmitido sus agradecimientos y energía, que ahora con estas nuevas herramientas que poseen, podrán ser un aporte a la economía e industria de la provincia y la región”.

Cabe hacer notar que estos estudiantes han podido continuar con sus estudios en este CFT Estatal que cuenta con gratuidad para que todos puedan acceder a la educación técnico profesional.