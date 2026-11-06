Policial 06-11-2026

Linares: 2 detenidos por presunto tráfico de drogas



A raíz de múltiples requerimientos y preocupaciones manifestadas por vecinos del sector Nuevo Amanecer en la ciudad de Linares, Carabineros de la Sección Motorizada de la Primera Comisaría han intensificado los patrullajes de seguridad y prevención y, en horas de la noche del miércoles, detectó un vehículo estacionado en un lugar con poca luminosidad.

En este contexto y, tras efectuar un control a los dos ocupantes que estaban en el interior del móvil, encontraron sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y clorhidrato de cocaína las que fueron incautadas, además de dinero en efectivo, una pesa digital, teléfonos celulares y una máquina para pagos con tarjetas bancarias, elemento que también fue decomisados como parte del procedimiento policial.

Posteriormente, ambos individuos fueron detenidos, quienes fueron identificados las iniciales P.I.A.L., de 24años y J.A.P.N., de 26 años, siendo puestos a disposición de la justicia, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido.

