Policial 26-09-2025

Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga a la Cárcel



La denuncia de una mujer a gendarmes de la cárcel de Linares, de haber sido secuestrada, reveló el violento episodio cometido por Christell Espinace (22), Iván Bustamante (30) y Pablo Sandoval (43).

De acuerdo a los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, los hechos ocurren el martes cuando la víctima fue agredida y obligada a trasladar 3 gramos 580 miligramos de pasta base distribuidos en 17 envoltorios, además de un teléfono celular. Ante su negativa, fue tomada del pelo, golpeada, amarrada de manos y pies e introduciéndole las especies a la fuerza en partes de su cuerpo.

Posteriormente, los involucrados se trasladaron en un vehículo hasta el penal linarense, con el fin de que la afectada traspasara la mercancía a un interno.

La Fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la policía uniformada y la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI, con el fin de esclarecer el caso, levantar evidencias y establecer responsabilidades.

“Pasaron a control de detención tres sujetos de nacionalidad chilena, los cuales fueron formalizados por el delito de secuestro, microtráfico e ingreso de aparato tecnológico a un centro de cumplimiento penitenciario. Estos hechos tienen su principio de ejecución en San Javier, lugar en el cual la víctima es privada de libertad y agredida, resultando con lesiones. Esto con el objeto de obligarla a ingresar droga y un aparato tecnológico, situación que es advertida por Gendarmería, quien, previa coordinación con Carabineros, procede a la detención de los tres imputados en las afueras del recinto penal. Todos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de cuatro meses”, expresa la fiscal (s) Paulina Salazar.

La víctima fue derivada a la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos (URAVIT) de la fiscalía maulina.



