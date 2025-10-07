Policial 07-10-2025

Linares 6 años de condena por abuso sexual para imputado



Fue a través de un proceso investigativo llevado a cabo por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Linares, en conjunto con la fiscalía de la ciudad, que los detectives de la brigada especializada pudieron acreditar el delito de abuso sexual a menor de 14 años, siendo la víctima una niña de 5 años, hechos que ocurrieron desde el año 2022 en adelante, realizados por un familiar cercano.

“De acuerdo a las diligencias que se realizaron se logró establecer que la agresión sexual ocurrió desde los 5 años de la víctima, que fueron hechos reiterados en diferentes lugares, y, en relación a la información recopilada, relacionada con declaraciones y trabajo del sitio del suceso, se participó en el juicio oral llevado a cabo en septiembre pasado, logrando una condena de 6 años hacia a la persona acusada”, sostuvo el comisario Francisco Díaz de la Brisex Linares.

El cúmulo de antecedentes y evidencia permitió a los investigadores policiales entregar los medios probatorios al Ministerio Público, desarrollándose los días 15 al 17 de septiembre el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal, dando un veredicto condenatorio por el delito de abuso sexual a persona menor de 14 años para el imputado de 6 años de presidio mayor en su grado máximo.

