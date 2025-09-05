viernes 05 de septiembre del 2025
    • Hoy
    Policial 05-09-2025
    Linares: a fines de septiembre se define próxima etapa en caso de homicidio de Alexis Ortega_
    En fase decisiva ingresa la causa por el homicidio de Alexis Astorga, ocurrido en Colbún en febrero de 2024, porque la Fiscalía no solicitó más plazo de investigación y a fines de septiembre, debería acusar a los 2 ex carabineros imputados. Esto, decidido tras la audiencia realizada esta semana en el Tribunal de Garantía de Linares
    Los ex carabineros imputados por apremios ilegítimos con resultado de homicidio, Hugo Silva y Gabriel Rojas, siguen en prisión preventiva en un cuartel policial.
    El próximo 23 de septiembre, en nueva audiencia a realizar en el Tribunal de Garantía de Linares, se sabrá el futuro desarrollo de la causa por el crimen de Alexis Astorga
    Freddy Mora

