Linares: a fines de septiembre se define próxima etapa en caso de homicidio de Alexis Ortega



En fase decisiva ingresa la causa por el homicidio de Alexis Astorga, ocurrido en Colbún en febrero de 2024, porque la Fiscalía no solicitó más plazo de investigación y a fines de septiembre, debería acusar a los 2 ex carabineros imputados. Esto, decidido tras la audiencia realizada esta semana en el Tribunal de Garantía de Linares

Los ex carabineros imputados por apremios ilegítimos con resultado de homicidio, Hugo Silva y Gabriel Rojas, siguen en prisión preventiva en un cuartel policial.

El próximo 23 de septiembre, en nueva audiencia a realizar en el Tribunal de Garantía de Linares, se sabrá el futuro desarrollo de la causa por el crimen de Alexis Astorga

