Linares: a fines de septiembre se define próxima etapa en caso de homicidio de Alexis Ortega_
En fase decisiva ingresa la causa por el homicidio de Alexis Astorga, ocurrido en Colbún en febrero de 2024, porque la Fiscalía no solicitó más plazo de investigación y a fines de septiembre, debería acusar a los 2 ex carabineros imputados. Esto, decidido tras la audiencia realizada esta semana en el Tribunal de Garantía de Linares
Los ex carabineros imputados por apremios ilegítimos con resultado de homicidio, Hugo Silva y Gabriel Rojas, siguen en prisión preventiva en un cuartel policial.
El próximo 23 de septiembre, en nueva audiencia a realizar en el Tribunal de Garantía de Linares, se sabrá el futuro desarrollo de la causa por el crimen de Alexis Astorga
