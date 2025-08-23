Policial 23-08-2025

Linares: accidentes de tránsito aumentaron por condiciones del tiempo

- Los hechos se registraron en Ruta 5 Sur y camino a Yerbas Buenas, respectivamente



Una seguidilla de accidentes de tránsito se registró ayer, en la Provincia de Linares, debido a las condiciones del tiempo, con la presencia de frío, lluvia y caída de granizos, que tornaron más complejas las vías.

Cerca del mediodía, 3 incidentes simultáneos en la Ruta 5, kilómetro 278, pista de sur a norte, con caída de vehículos a un costado de la carretera, por pistas resbaladizas, donde concurrieron equipos de emergencias, de la concesionaria Survias y Carabineros.

En tanto, alrededor de las 12:45 horas, Bomberos de Linares se desplazó hasta camino a Yerbas Buenas, pasado la disco Tijuana, por el volcamiento de un móvil menor, cuyo conductor perdió el control al tomar una curva, justo cuando la pista se encontraba resbaladiza debido a la caída de granizos

