Linares: actos del 11 de septiembre programados y también interponen acción judicial
Este jueves 11 de septiembre, serán varios los actos por un nuevo 11 de septiembre, de agrupaciones de Derechos Humanos y adherentes a Augusto Pinochet.
El evento que ha generado controversia, es el de estos últimos, de la Agrupación de “Pinochetistas”, agendado para las 19:30 horas de ese día, en el Teatro Municipal de esta ciudad, Donde se espera un homenaje al monolito retirado hace 2 años desde la plazoleta ubicada a un costado de la Escuela de Artillería y, luego, ingresar al interior del recinto de cultura para un ceremonial que incluye discursos e Himno Nacional con la segunda estrofa. “Estoy convencido que existe el mismo derecho para todos, de realizar sus actos, ya sea a favor o en contra del gobierno militar…”, expresó Ferenc Massow, uno de los que apoyan al gobierno de la Junta Militar.
Por otro lado, las Agrupaciones de Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos, tendrán actos este 11 de septiembre a las 12:00 horas, en el Memorial de Plaza de Armas; a las 17:00 horas, en el Memorial de la Parroquia Buen Pastor; y a Las 19:00 horas, una Velatón, nuevamente, en el Memorial de Plaza de Armas.
Ayer, Lenin Fuentes, concejal del PC y Gladys Rebolledo, presidenta de la Agrupación de ex Presos Políticos, interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca, para evitar se realice el evento de adherentes a Augusto Pinochet.
“Junto con repudiar un acto de esas características, el recurso apunta a que se facilite un recinto público, como lo es el Teatro Municipal de Linares, para un evento privado que divide a los linarenses y los chilenos”, explicó Lenin Fuentes, Concejal del Partido Comunista de esta comuna.
