Política 12-09-2023

LINARES: ADHERENTES A AUGUSTO PINOCHET REALIZARON ACTO EN FRONTIS DEL TEATRO MUNICIPAL. Y EX PRESOS POLÍTICOS RECORDARON A VÍCTIMAS DEL GOLPE DE ESTADO EN MEMORIAL





En Linares y a 50 años del Golpe de Estado en Chile, una de las actividades programadas con motivo de un nuevo 11 de septiembre, se realizó el reciente domingo, en el Teatro Municipal.

Finalmente y por motivos de las lluvias del fin de semana, el acto de adherentes a Augusto Pinochet y Círculo de Amigos de las FF.AA y Carabineros se desarrolló en el frontis del recinto cultural. Se mostró el monolito que fue hace unas semanas, extraído desde la Plazoleta a un costado de la Escuela de Artillería. Rememoraron el bando militar de esa jornada de 1973 y luego, se entonó el Himno Nacional a 2 estrofas.

Juan Bravo, empresario linarense, indicó que “representamos a Chile y queremos paz… y que no se repita de nuevo”.

En tanto, Óscar Bonilla, presidente regional de la UDI en el Maule, presente en la jornada, precisó que “yo hago una reflexión muy profunda, espero que en 50 años más los chilenos cuando vean hacia atrás, observen que lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 se transformó en un Chile próspero, sin odio ni rencores. Comprendo el dolor de los que tienen hoy dolor.”

Posteriormente, el acto siguió al interior del recinto, sin incidentes.





Agrupaciones de DD.HH y ex presos políticos recordaron a víctimas del Golpe de Estado en Memorial de Linares



En Linares, desde las 11:00 horas de ayer, se desarrolló el correspondiente Acto de Agrupaciones de DD.HH, ex presos políticos y partidos políticos, en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en la Plaza de Armas.

A 50 años del Golpe de Estado en Chile, exigieron Verdad, Juicio y Castigo, lamentando que a medio siglo del 11 de septiembre de 1973, Chile no haya avanzado sustancialmente en la condena al golpe de Estado y a la dictadura cívico-militar.

Belarmino Sepúlveda, ex preso político en la Escuela de Artillería, indicó que “aquí en Linares, nunca ha existido un acto de perdón por todos los detenidos desaparecidos, de hacer justicia. Y no hemos dado con su paradero, porque está documentado que en la “Operación retiro de Televisores”, muchos de sus cuerpos fueron quemados…”

Por su parte, Anselmo Cancino, del Colectivo Memoria Linares, explicó que “mi padre tenía solo 27 años de edad el ’73, cuando fue detenido y desaparecido… queremos todos Verdad, Juicio y Castigo, no existen razones que justifiquen un exterminio masivo de personas, nada justifica el Golpe de Estado en Chile, es un elemento ético que no ha sido incorporado en nuestro país”.

También el ex diputado y el alcalde Carlos Villalobos, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el programa PRAIS, realizaron intervenciones y exposiciones referidas a la jornada de hace 50 años en Chile.