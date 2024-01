Deportes 30-01-2024

Linares: AFAL bajó el telón de la temporada premiando a los mejores

- Como mejor presidenta fue reconocida la dirigenta Norma González

Ya forma parte de una linda tradición. La Asociación de Fútbol Amateur de Linares finaliza la competencia con una cena de camaradería, premiando a quienes se destacaron en el campeonato, en este caso con la presencia de los concejales Myriam Alarcón y Christian González Monsalve, el vicepresidente de ANFA, regional, Jesús Valenzuela y Joel Fuentes, presidente de AFAL, junto a los presidentes y dirigentes de los clubes que conforman la asociación.

Fue el presidente Joel Fuentes el que inició la ceremonia, donde analizó lo que fue un torneo que no fue fácil, pero que salió adelante. En su intervención criticó con dureza la agresión sufrida por el presidente de Juventud Guadalupe, Eduardo Tapia, esperando que tenga una pronta recuperación”.

Luego fue el turno del timonel del club Estudiantil, Roberto Tapia, que aprovechó de agradecer el cariño recibido por su institución, durante 13 años. Recordar que esta institución regresa a su asociación de origen, en Longaví. Fue un momento muy especial porque brotaron algunas lágrimas por parte del dirigente.

PREMIACIONES

Se inició con las premiaciones a los goleadores, Senior 50, Juan Sazo de Unión Colbún; Senior 45, Alexis Lillo, Estudiantil; Serie de 35, Víctor Salazar, Unión San Luis; Primera Adulta, Tomás Norambuena, Unión Yungay; Serie de Honor, Sebastián Valenzuela, Juventud Guadalupe. La valla menos batida, Marco Villar, en 50; Patricio Hernández, 45; Michael Cifuentes, 35; Ricardo Hernández, Primera Adulta y Serie de Honor, Jorge Sepúlveda.

Posteriormente hubo distinciones a los mejores, presidentes, dirigentes, deportistas e hinchas. Luego a la mejor presidenta del año 2023, Norma González, del club deportivo Sergio Livingstone.

En Infantiles el campeón fue Unión Yungay, en Cachorritos; en Penecas, Barcelona; Segunda Infantil, Los Toritos; Primera Infantil, Barcelona.

La liguilla adulta tuvo como campeones, en serie 50, Sergio Livingstone; 45, Unión Colbún; 35, Sergio Livingstone; Serie de Honor, Sergio Livingstone.

Los campeones de la temporada fueron: Primera Adulta, Sergio Livingstone; Senior 50, Unión Colbún; 45, Juventud Guadalupe; 35, Juventud Guadalupe; Serie de Honor, Juventud Guadalupe.

En la tabla General, el tercer lugar fue Unión San Luis; Segundo, Sergio Livingstone y el Campeón de la temporada 2023: Juventud Guadalupe.

Finalmente, el concejal Christian González Monsalve, valoró el hecho de participar en esta importante ceremonia: “como concejo municipal, siempre estamos dispuestos a seguir trabajando con las asociaciones. A esta Asociación la conozco desde muchos años y sabemos la excelente labor que desarrollan los dirigentes. Pero, sabemos que esta noche falta una persona que lo ha dado todo por su institución y la AFAL, me refiero a Eduardo Tapia, quien fue cobardemente agredido. Espero que tenga una pronta recuperación y los culpables tienen que responder por estos hechos que no le hacen bien al deporte que nos une a todos”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo