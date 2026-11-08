Cultura 08-11-2026

Linares: alcalde destaca mejoramiento de caminos rurales en el sector de Palmilla

- Durante tres jornadas se realizaron trabajos de reparación de caminos, intervención de callejones y recambio de tubos, permitiendo mejorar las condiciones de acceso y conectividad para las familias de esta localidad rural.

El alcalde de Linares, Mario Meza, destacó los trabajos de mejoramiento de caminos rurales que se han desarrollado en el sector de Palmilla, iniciativa que busca entregar mejores condiciones de conectividad y desplazamiento a los vecinos de esta importante localidad de la comuna.

Las labores se extendieron durante tres días e incluyeron la reparación de diversos caminos y callejones, además del recambio de tubos en sectores donde existían dificultades para el tránsito vehicular y el acceso de los residentes.

Durante una visita a terreno, el jefe comunal compartió con representantes de la comunidad, quienes valoraron la ejecución de estas obras y el compromiso municipal con las necesidades del mundo rural.

En la oportunidad, el presidente de la Junta de Vecinos de Palmilla, Fabián Moya, expresó su agradecimiento por los trabajos realizados, destacando que algunas vías presentaban un avanzado deterioro y se encontraban prácticamente intransitables. "Hemos estado en terreno en distintos callejones y poblaciones, haciendo reparaciones y cambiando tubos. Había sectores donde no teníamos acceso y el camino ya estaba intransitable", señaló el dirigente vecinal.

Asimismo, agradeció al alcalde Mario Meza por la atención entregada a las solicitudes de los habitantes del sector, subrayando la importancia de contar con caminos en mejores condiciones para el desplazamiento diario de las familias.

Estas intervenciones representan un avance para los habitantes de Palmilla, especialmente para quienes utilizan diariamente estas rutas para trasladarse a sus hogares, lugares de trabajo y otros puntos de la comuna.



