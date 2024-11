Crónica 13-11-2024

Linares: Alcalde Mario Meza se refirió a controversia por horas extraordinarias de funcionarios

- Recalcó que habrá “tolerancia cero” con las horas extras



Ya había trascendido en los últimos días, un informe solicitado por el Alcalde de Linares, Mario Meza, respecto de las horas extraordinarias a funcionarios de la corporación edilicia, en distintas funciones y departamentos, lo que arrojó una cifra que catalogó como “excesiva”.

Consultado sobre esta materia ayer, indicó que “los montos son demasiado altos, excesivos, se justifica en algunos casos por labores propias del rol que algunos funcionarios cumplen, como por ejemplo, emergencias u otros servicios vitales, como Salud y las prestaciones que aquello requiere… pero en otros, como veo en el informe que yo mismo solicité, no existen fundamentos. He instruido que no habrá pago de horas extraordinarias, salvo los supuestos casos que he mencionado de emergencias, salud o contingencias. Habrá “tolerancia cero” con las horas extras”.

“Y verificaremos también la situación de las licencias médicas. Son las Direcciones de Administración y Finanzas y la de Control Interno, las que deben velar por el correcto justificativo y pago de horas extras”, agregó.

Por lo pronto, se estima según publicaciones, que el monto en horas extraordinarias asciende a alrededor de 518 millones de pesos, en este 2024.