Crónica 23-02-2024

Linares: Alcalde Meza apunta a definición de Autoridades Medioambientales por posible relleno sanitario en Yerbas Buenas



Edil pide pronunciamiento claro de las entidades competentes sobre esta materia.



El Alcalde de Linares Mario Meza fue consultado por diario El Heraldo sobre l posible instalación de un relleno sanitario en al comuna de Yerbas Buenas, lo que ha generado más de una polémica por estos días y cuya iniciativa ha sido respuesta para su evaluación en los organismos medioambientales de la región.

Respecto a la materia “somos cabecera de provincia, y por lo tanto somos comuna hermanable, pero cuando uno dice NO, y nosotros decimos NO, nosotros no somos la autoridad, quien tiene que pronunciarse en esto es el Gobierno de Chile a través de la autoridad medioambiental que es el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema de Evaluación de Impacto medioambiental. Nosotros somos actores políticos y quienes tienen que resolver esto son los actores políticos que tienen las facultades y competencias para así resolverlas” manifestó la autoridad.

Sobre las definiciones en esta materia, el Alcalde Meza recalcó que: “yo espero que en definitiva cualquiera que sea la resolución del Gobierno, en algún momento nos sentemos a conversar. Continuaremos a futuro trabajando los residuos sólidos domiciliarios, del modo que los trabajamos. Yo creo que esta es una materia de Estado que tienen que resolver las autoridades de turno”.