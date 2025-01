Política 22-01-2025

Linares Alcalde Meza responde a cuestionamientos de Concejales por despidos

Luego de las severas críticas y cuestionamientos planteados por 3 Concejales de Linares, contra el Alcalde Mario Meza, por lo que catalogaron como despidos arbitrarios y motivados por persecución

política de 9 funcionarios de planta y a honorarios, la autoridad comunal entregó sus argumentos sobre estas declaraciones.

Sobre el particular, Mario Meza indicó que "las aseveraciones son absolutamente alejadas de la realidad, no hay ni hostigamiento ni persecución política, son 3 concejales de oposición que argumentan eso, no lo hay. Yo invito a que cualquier funcionario público, por las instancias que corresponde, haga las denuncias que estimen convenientes, los tribunales resuelven estas controversias".

De paso, precisó que "no he leído el documento, pero las 9 personas no han sido desvinculadas, han sido trasladadas y eso está dentro del marco de las facultades legales que dispone un alcalde, insisto, si algún funcionario tiene alguna diferencia con algún director o con el alcalde, existen los mecanismos institucionales internos y externos para así plasmar esas eventuales diferencias".

Cabe recordar que los Concejales Lenin Fuentes, Marcelo Campos y Eduardo Ibáñez, ingresaron el lunes a la Oficina de Partes del Municipio de Linares, un oficio entregando detalles de la denuncia por despidos, para obtener un pronunciamiento formal en sesión del Concejo Municipal.