domingo 28 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 28-09-2025
    Linares: aplazan a octubre definiciones en caso de homicidio de Alexis Astorga
    Para octubre fue postergada la audiencia en la cual se definirá el próximo paso procesal, en la causa del homicidio de Alexis Astorga, en febrero de 2024.
    En audiencia realizada en el Tribunal de Garantía, se aplazó la decisión por petición de los abogados de ambos imputados, de más tiempo para diligencias.
    De esta manera, el cierre de la investigación sobre Hugo Silva y Gabriel Rojas, ex carabineros sindicados por apremios ilegítimos y muerte, sigue en espera.
    Con todo, la familia sigue esperando justicia: que, finalmente, el cierre de la investigación conduzca a la preparación del juicio oral respectivo.
    Será el próximo 15 de octubre, en el mismo Tribunal, donde comparecerán nuevamente las partes y el momento en que se definirá el futuro judicial en la causa.

    Freddy Mora

