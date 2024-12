Crónica 05-12-2024

Linares: Autoridades se reunieron con representantes del Servicio de Salud del Maule para abordar situación laboral de funcionarios de atención primaria

Ayer, se realizó una reunión encabezada por el alcalde de Linares, Mario Meza, con representantes del Servicio de Salud del Maule para definir la situación de los funcionarios del departamento comunal de salud que no fueron renovados producto del término del programa que es financiado con dineros externos al municipio

Al respecto, la Directora Comunal de Salud, Carla Carrasco, señaló que existiría un acuerdo con el servicio de salud para adelantar los recursos que permiten avanzar en una solución en favor de los funcionarios.

“Solicitamos que nos traspasaran un porcentaje de lo que son las remesas del convenio de universalización que es bastante significativo para poder contratar a los funcionarios que inicialmente no fueron renovados. Desde el Servicio de Salud del Maule se indicó que se harán todas las gestiones para traspasar un 25% de este convenio. Por lo tanto, en los meses de enero y febrero podríamos contar con recursos para financiar los sueldos de la totalidad de este convenio”, explicó.

Carrasco dijo que bajo este convenio “son 72 los funcionarios notificados de un total de 84 que habían sido notificados de la no renovación de sus contratos”.

PRESIDENTA DE AFUSAM

Al respecto, la presidenta de AFUSAM Linares, Mariluz Chaparro, señaló que tras la reunión con autoridades locales, durante la tarde de ayer se esperaba firmar un acuerdo para deponer la movilización de la atención primaria.