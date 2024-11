Crónica 30-11-2024

Linares: Autoridades verifican normal funcionamiento de veranadas



Con el fin de verificar el trabajo en veranadas, Seremi de Agricultura, Claudia Ramos, junto al director regional del SAG, Juan Pablo López, visitaron el campo de pastoreo cordillerano Carrizales, en el sector El Melado de la provincia de Linares.

La actividad tuvo como objetivo revisar in situ el trabajo que desarrolla el SAG junto a ganaderos en los campos de pastoreo en cuanto a inspección, registro y verificación de animales en veranadas, además de conversar con los propios arrieros sobre cómo se lleva a cabo la temporada.

Las autoridades pudieron constatar la acción de los equipos SAG como la toma de muestras para detección de Brucelosis bovina, la verificación en bovinos del Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO), la documentación correspondiente al programa de Trazabilidad animal como autorizaciones de subida y movimiento animal y la inspección visual de los animales. En ese sentido el director del SAG detalló la actividad; “estamos haciendo un censo de todos los animales que están en esta zona, ellos están más arriba de la barrera sanitaria por ende tenemos que saber la existencia de los animales que tenemos acá; por ello se hace un censo, muestreo y la aplicación de Dispositivos de Identificación Oficial DIIOs”.

Respecto de la temporada de veranadas, la Seremi pudo conocer el parecer de los propios arrieros respecto de cómo afrontan la temporada de pastoreo en la zona, la cual se extiende hasta fines de marzo aproximadamente o hasta que las condiciones climáticas lo permitan, recibiendo alrededor de 400 animales en el fundo visitado. En este sentido la Seremi señaló, “ellos tienen clarísimo cuando tienen que bajar con los animales para no arriesgarse en el invierno si es que están frente a una tormenta, entonces nos explicaban que es responsabilidad de cada arriero hacer la bajada cuando corresponde y no arriesgar ni el piño ni a ellos mismos”. Respecto de la permanencia de arrieros en cordillera, la Seremi indicó que “existe gente que vive en estos puntos, que está durante todo el año, acá tienen sus casas, hacen su vida, y son quienes ayudan a quienes traen los animales en arriendo; así que estamos haciendo una función preventiva para evitar situaciones que puedan complicarse con respecto a la bajada cuando termine la temporada de veranadas”, indicó.

La región cuenta con 112 campos de pastoreo cordillerano, todos con brigadas SAG de recorrido durante la temporada a objeto de llevar a cabo las actividades señaladas. Es importante recalcar que las veranadas, en general, en la región comienzan a funcionar en octubre hasta marzo; por tanto, el llamado de las autoridades es a que los arrieros y ganaderos que hacen uso de estos campos de pastoreo cordillerano estén atentos a los avisos de bajada del SAG de manera de evitar inconvenientes producto del mal tiempo.