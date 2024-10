Política 22-10-2024

Linares: candidato a Alcalde Michael Concha (PS) refuerza propuesta de trabajo en el Municipio



La cuenta regresiva está en marcha y, en lo que se refiere a Linares, son 5 las alternativas para votar en las elecciones de alcalde. A la fecha, ya hemos revisado a 4 de los candidatos: Felipe González, Mario Meza, Myriam Alarcón, Rolando Rentería y ahora, Michael Concha Salvo.

El abanderado del Partido Socialista (PS) y de la mayoría de partidos y adherentes de oposición, ya cuenta con experiencia de 3 periodos como Concejal. Ahora, en su postulación a la Alcaldía, plantea que “lo que hemos percibido del recorrido y encuentro con la Comunidad, es que las personas quieren que los avances de la comuna lleguen a los sector rurales también, no solo al área urbana. En las villas, poblaciones, las localidades que sienten están bastante alejados de eso, que dicen que se acuerdan de ellos solamente cuando hay elecciones. Por eso, serán prioridades si soy electo Alcalde, las calles y veredas en la periferia, caminos en el área rural, mejoramiento de postas de salud e iluminación pública, potenciar la economía familiar campesina, el turismo local para emprendedores, y la seguridad que es un tema que inquieta a nuestros vecinos, dotar mejor a Seguridad Municipal y apoyar a Carabineros".

Respecto de un escenario en el cual sea electo Alcalde por la comuna de Linares, indicó que la primera tarea a realizar será una auditoría financiera, "para saber con qué recursos dispondremos y qué podemos hacer las necesidades son muchas, pero si no contamos con dinero, con presupuesto, será difícil en un principio. Es clave esto, para ordenar la parte económica del gobierno comunal. Una iniciativa que será de gran envergadura, a mi parecer, es un edificio que reúna a todos los servicios municipales, pero una inversión de ese tamaño, requiere una consulta ciudadana quizás la Comunidad piensa en otros proyectos y es fundamental preguntarles".

Ante el escenario de un candidato formalizado por fraude al Fisco, Michael Concha Salvo aclaró: "el poder de decisión lo tiene hoy la Ciudadanía. Ellos decidirán en cuanto a lo electoral la justicia definirá lo suyo en cuanto a ese caso. Mi principio base, por lo menos, es una gestión basada en la transparencia si las personas me eligen Alcalde de Linares".