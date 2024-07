Política 31-07-2024

Linares: candidatos a la Alcaldía inscritos esperan aceptación o rechazo de inscripciones

Terminado el plazo a la medianoche del lunes 29 de julio, de inscripción de candidaturas para las elecciones de octubre de este año, a alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, en Linares se van configurando las postulaciones al cargo de máxima autoridad comunal.

En esta oportunidad, ratificó su inscripción Mario Meza (RN), como candidato a la reelección a Alcalde de Linares: “Renovación Nacional nos inscribió como candidato a Alcalde, estamos a la espera del pronunciamiento del Servel respecto del proceso… pero Chile Vamos ratificó mi candidatura”.

Lo propio hizo Myriam Alarcón, candidata independiente a la Alcaldía: “el viernes 26 de julio, quedó inscrita en el Servel regional mi candidatura, con las firmas o patrocinios necesarios y revisados, para fortalecer esta postulación independiente y con convicción de hacer una gestión transparente en el Municipio”

Lo propio hizo el pacto Contigo Chile Mejor, con Michael Concha Salvo, del Partido Socialista, quien ganó el derecho en la primaria comunal efectuada en junio de este año. “El partido y el nivel central del pacto me inscribió, según lo que hemos coordinado, para potenciar la alternativa a lo de hoy en la Municipalidad de Linares”.

Sin hacer declaraciones, pero confirmando de manera interna, Rolando Rentería Möller, ex Alcalde y ex diputado UDI, se inscribió como candidato independiente. Con 490 firmas, proceso que indica, concretó el 24 de julio. Espera ratificación del Servel, para realizar declaraciones.

Otras 2 postulaciones independientes aparecen en el escenario municipal local, como candidatos a la Alcaldía: José Zúñiga Domínguez, empresario; y Felipe González López, Enfermero y Docente en esta ciudad.

Dentro de los 10 días siguientes, los directores y directoras regionales del Servicio Electoral deberán dictar las resoluciones que acepten o rechacen las declaraciones de candidaturas presentadas.