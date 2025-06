Policial 07-06-2025

Linares: Carabineros activa campaña de prevención de robos en la vía pública y domicilios



Carabineros de Linares realizó una a acción para evitar los delitos de robo y hurto desde domicilios o al circular por la vía pública. Es así como personal de la unidad despliega patrullajes en forma permanente por diferentes sectores de la ciudad, focalizando zonas, horas y otros antecedentes descriptivos de la ocurrencia de ciertos ilícitos.

Una labor de prevención que incluye, a través de acciones realizadas por los funcionarios comunitarios, entrevistas con los vecinos recibiendo de ellos las inquietudes y requerimientos de problemáticas que los aquejan.

Otra actividad cotidiana y de cercanía con la comunidad es su participación en las reuniones con organizaciones, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, establecimientos educacionales, programas de prevención social y otras instancias; junto a ello, las campañas preventivas.

Por ejemplo, si no está en casa: verificar el cierre de puertas y ventanas; coordinar el envío de correspondencia, de revistas o diarios de suscripción a otra dirección o pedir a sus vecinos que la reciban; mantener su casa iluminada durante la noche. Utilizar instalaciones automáticas o pedir a sus vecinos que enciendan las luces.

Y respecto a redes sociales, muy utilizadas en la actualidad, evitar publicaciones de sus salidas. No explicitar la ausencia de moradores.

Finalmente, en caso de robo no reaccionar impulsivamente, no se resista e informe inmediatamente al 133 o Plan Cuadrante de Carabineros. Y formalice la denuncia inmediatamente en la Comisaría más cercana al lugar del robo.