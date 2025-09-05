Hoy
viernes 05 de septiembre del 2025
Policial 05-09-2025
Linares: Carabineros detuvo a menor de edad por venta de droga
En base a servicios focalizados, Carabineros de la Primera Comisaría de Linares, en horas de la jornada de miércoles y tras la observación del personal policial, luego de desarrollar una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública, logró descubrir y desbaratar un punto de venta de estupefacientes a 300 metros de un establecimiento educacional.
Luego de realizar la revisión de un menor de edad, implicado en el hecho, se encontraron en su interior 74 envoltorios de papel con pasta base de cocaína y marihuana; además, dinero en efectivo y celulares, presumiblemente para el control de la venta ilícita.
En este contexto, el sujeto de 15 años fue detenido y trasladado a la unidad policial, para posteriormente ser puesto a disposición de la justicia, según las instrucciones del Fiscal a cargo.
Este procedimiento policial refleja el despliegue de Carabineros de la Primera Comisaria de Linares, no solo con la prevención de faltas, sino con el desbaratamiento de redes que afectan la seguridad de la comunidad.
