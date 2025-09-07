Policial 07-09-2025

Linares Carabineros detuvo a un sujeto por hurto





En horas de la tarde del viernes, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ra. Comisaría de Linares, tras un rápido y eficiente actuar policial en un trabajo colaborativo con la Fiscalía de Flagrancia, luego de desarrollar diligencias investigativas, logró detener a un hombre, que hurtó una mochila a una mujer, en la cual contenía cerca de 700 mil pesos en efectivo.



El sujeto fue puesto a disposición de la justicia, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido.



Por su parte, el Comida de la Comisaría de Carabineros de Linares, Mayor Gonzalo Ruiz, mencionó que "gracias al pronto actuar de Carabineros, se logró recuperar la totalidad del dinero, el cual fue devuelto a su propietaria y el imputado puesto a disposición de los tribunales de justicia; pasando a control de detención este sábado por el delito de hurto. En esta ocasión como en otras, queda en manifiesto la labor policial rápida y eficiente de Carabineros, a través de la que se detuvo a este sujeto".





