Policial 03-12-2024

Linares: Carabineros entregó recomendaciones a turistas ante proximidad del verano

Carabineros de la Primera Comisaría de Linares junto a personal de la Subcomisaría Cristián Martínez Badilla concurrieron hasta el área de Alto del Rayo y Krakatoa en plena zona precordillerana de Linares y, dialogar con turistas que durante el fin de semana ya disfrutan de este paradisiaco lugar, además de conversar con los residentes; recalcando a la ciudadanía en general sobre todo ir captando a la población flotante en los balnearios, reforzando el llamado a la responsabilidad en cuanto a prevenir y evita incendios forestales, accidentes de muerte por inmersión además del contagio del virus hanta.

Se entregó información concerniente a cada uno de los temas expuestos. Referente a la prevención de incendios forestales se recordó entre ellas que, al visitar la cordillera, campo o bosque durante el verano, donde se debe poner mayor énfasis y ser precavidos, es al encender fósforos o cigarrillos, los que se deben apagar correctamente, para no provocar siniestros en el lugar que concurran, a su vez solo realizar fogatas en lugares permitidos.

Respecto a la muerte por inmersión, destacando no nadar en lugares prohibidos, practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas.