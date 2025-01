Policial 15-01-2025

Linares: Carabineros lidera campaña denominada “Que no te cuenten cuentos, ¡ojo con quien llama!”

Los Carabineros de la Subcomisaría Cristián Martínez Badilla de Linares lideraron una campaña informativa y de prevención denominada “Que no te cuenten cuentos ¡Ojo con quién llama! que alude a evitar la comisión de estafas telefónicas o el llamado “Cuento del Tío”. Por ello, los funcionarios policiales del área en diferentes lugares de la ciudad para compartir con la comunidad una serie de consejos e información relativos a la campaña “Córtale la llamada al fraude”, que busca que la comunidad no sea víctima de fraudes telefónicos.

Se entregó folletería a los transeúntes y conductores, con una serie de tips, con los cuales la comunidad tiene que tener cuidado, tiene que tener resguardos y no caer ante los delincuentes; Por su parte, el Comisario de la 1era.Comisaría de Linares, Mayor Gonzalo Ruiz llamó a la comunidad a estar alerta y reiteró cual es el verdadero trabajo de Carabineros, especialmente en relación a los delincuentes que se hacen pasar por ellos a la hora de cometer estafas telefónicas. “Hacemos un llamado a la comunidad a prevenir este tipo de delito, por medio de diferentes consejos, entre ellos tener cuidado con las llamadas telefónicas que ofrecen premios, créditos u otros beneficios sospechosos y jamás responder preguntas que le soliciten información personal sensible, como números de tarjetas bancarias, nombres de sus familiares, teléfonos o direcciones. En este contexto estaremos advirtiendo sobre este delito efectuando acciones de seguridad” dijo el oficial.

Carabineros recuerda que es una buena iniciativa, conversar este tema con su entorno familiar: ello puede significar una gran diferencia a la hora de ser o no víctima de una estafa telefónica