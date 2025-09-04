Policial 04-09-2025

Linares: Carabineros motorizados detienen a un sujeto por porte y consumo de drogas



Tras una fiscalización rutinaria en el sector central de la ciudad de Linares, en este caso en circunstancias que Carabineros de las Motos Todo Terreno de la 1era.Comisaría desarrollaban controles en base a la utilización del cinturón de seguridad, esta derivó en la detención de un sujeto mayor de edad, por porte de droga además la incautación de un de un vehículo; el que mantenía encargo vigente por el delito de Robo con violencia desde la ciudad de Santiago, desde el año 2023, además en su interior se encontró clorhidrato de cocaína y marihuana.

La investigación por parte Carabineros del Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos del Maule (SEBV) constataron que se trataba de un caso de clonación de patentes: las placas eran falsas y el número de chasis, adulterado. El detenido fue puesto a disposición de la justicia, por orden del Fiscal a cargo, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido y determinar su posible participación en otros hechos similares.

Este es el resultado evidentemente de una labor integral de Carabineros, quedando en manifiesto la entrega de seguridad y prevención, lo cual es clave para el bienestar de la ciudadanía.

