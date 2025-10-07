Policial 07-10-2025

Linares: Carabineros realizó “Feria de Especialidades Policiales”



En plena Alameda de la Linares, concurrieron ayer diferentes especialidades y unidades de la Institución Policial de Carabineros de Chile; tales como GOPE, Oficina de Integración Comunitaria, la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), Oficina de Postulaciones, Servicio Médico, la sección Especializada LABOCAR y Sección Dron. Una actividad organizada por la Oficina de Postulaciones de la Prefectura de Carabineros de Linares en el “día del Postulante”con el propósito de dar a conocer el trabajo que desarrollan los servicios especializados y del nivel operativo, sumado a los medios y recursos tecnológicos orientados a brindar más seguridad y protección a la ciudadanía, sumado a un espacio de acercamiento con la comunidad escolar.

En este ámbito, el Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Linares, Coronel Fernando Osses mencionó “Está es una actividad enriquecedora para la comunidad escolar, debido a que la muestra de nuestras especialidades y de todos los carabineros que trabajan en el nivel operativo, es una oportunidad de cercanía, sobre todo para aquellos jóvenes que quieren ser parte de las filas de la institución policial de Carabineros de Chile; debido a que pueden consultar dudas, las que serán respondidas por los especialistas y podrán conocer de manera cercana y directa cada especialidad, en que consiste, como postular y tantas otras interrogantes que mantengan” dijo el Coronel Osses.

La Prefectura de Carabineros de Linares, a través de la Oficina de Postulaciones, reitera la invitación a todos los jóvenes interesados en formar parte de la Institución Policial de Carabineros de Chile, destacando que el proceso de admisión está abierto durante todo el año y es completamente gratuito, a resolver sus dudas y recibir orientación en del proceso, en las oficinas, ubicadas en Valentín Letelier #376 en Linares, o a comunicarse al número de contacto 73.2. 673042 para recibir asistencia en el proceso de postulación.

