martes 07 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 07-10-2025
    Linares: Carabineros realizó “Feria de Especialidades Policiales”
    Publicidad 12

    En plena Alameda de la Linares, concurrieron ayer diferentes especialidades y unidades de la Institución Policial de Carabineros de Chile; tales como GOPE, Oficina de Integración Comunitaria, la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), Oficina de Postulaciones, Servicio Médico, la sección Especializada LABOCAR y Sección Dron. Una actividad organizada por la Oficina de Postulaciones de la Prefectura de Carabineros de Linares en el “día del Postulante”con el propósito de dar a conocer el trabajo que desarrollan los servicios especializados y del nivel operativo, sumado a los medios y recursos tecnológicos orientados a brindar más seguridad y protección a la ciudadanía, sumado a un espacio de acercamiento con la comunidad escolar.
    En este ámbito, el Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Linares, Coronel Fernando Osses mencionó “Está es una actividad enriquecedora para la comunidad escolar, debido a que la muestra de nuestras especialidades y de todos los carabineros que trabajan en el nivel operativo, es una oportunidad de cercanía, sobre todo para aquellos jóvenes que quieren ser parte de las filas de la institución policial de Carabineros de Chile; debido a que pueden consultar dudas, las que serán respondidas por los especialistas y podrán conocer de manera cercana y directa cada especialidad, en que consiste, como postular y tantas otras interrogantes que mantengan” dijo el Coronel Osses.
    La Prefectura de Carabineros de Linares, a través de la Oficina de Postulaciones, reitera la invitación a todos los jóvenes interesados en formar parte de la Institución Policial de Carabineros de Chile, destacando que el proceso de admisión está abierto durante todo el año y es completamente gratuito, a resolver sus dudas y recibir orientación en del proceso, en las oficinas, ubicadas en Valentín Letelier #376 en Linares, o a comunicarse al número de contacto 73.2. 673042 para recibir asistencia en el proceso de postulación.
    Freddy Mora | Imprimir | 123

    Otras noticias

    Linares: Fallo condenatorio contra 2 acusados por accidente con resultado de muerte de Víctor Cancino
    Linares: Fallo condenatorio contra 2 acusados por accidente con resultado…
    PDI detuvo a menor de edad formalizado por robo de vehículo de aplicación en Talca
    PDI detuvo a menor de edad formalizado por robo de vehículo de aplicación…
    Linares 6 años de condena por abuso sexual para imputado
    Linares 6 años de condena por abuso sexual para imputado
    A 10 y 5 años bajo régimen cerrado fueron sentenciados menores que asesinaron a ex funcionario municipal de Río Claro
    A 10 y 5 años bajo régimen cerrado fueron sentenciados menores que asesinaron…
    Convenio Gendarmería –SENDA Maule permitió alta de internos con consumo problemático
    Convenio Gendarmería –SENDA Maule permitió alta de internos con consumo…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para