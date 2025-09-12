viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 12-09-2025
    Linares Carabineros recorre carnicerías y previene delitos como el abigeato
    Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, en vísperas de Fiestas Patrias 2025, desarrollaron un amplio despliegue por las carnicerías de la ciudad, con el propósito de advertir a los dueños como a sus trabajadores respecto a la ley 19.162, vigente desde el año 1994, que regula toda la cadena de comercialización de carnes, desde la planta faenadora hasta su venta en el comercio, para evitar irregularidades y garantizar la calidad del producto.
    La normativa establece que, todos los predios deben tener sus animales inscritos en el registro del SAG, mediante un Rol Único Pecuario (RUP) y también reemplaza las antiguas guías de despacho que otorgaban las municipalidades para su traslado, por un formulario de Movimiento Animal.
