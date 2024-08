Policial 09-08-2024

Linares: Carabineros refuerza la prevención del delito de abigeato



Carabineros de la Prefectura de Linares Nro.15, realizan acciones de seguridad preventiva, dirigidas a la comunidad, con el objeto de evitar delitos, en este caso el abigeato o robo de animales.

Algunos consejos para cuidarlos, cuando se encuentran en los predios o parcelas, algunas recomendaciones de seguridad es resguardarlos en los predios donde pastorean, además de poseer la documentación correspondiente y que indique la propiedad de sus animales, realizar rondas especialmente en las noches de sus animales y activar sistemas de protecciones y cierres perimetrales.

Carabineros advierte a la ciudadanía en la prevención del robo de animales, realizando un llamado a toda la comunidad a no adquirir producto en lugares no autorizados, o que no cumplan con los reglamentos estipulados, ya que de esta manera se ayudará a frenar este delito, basado en la prevención y seguridad.