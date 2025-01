Policial 22-01-2025

Linares: Carabineros refuerza los consejos de seguridad para evitar las estafas telefónicas

Para disminuir las estafas telefónicas en la comuna, Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, desplegaron una campaña de autocuidado en las Villas León Prado, Pilocoyán y Alessandri, tras el aumento de este delito el área.

En la oportunidad se reforzó el llamado a la prevención de este delito y se explicaron los consejos para evitarlo.

Entre ellos:

1.- No comparta información personal: Nunca comparta información personal o financiera por teléfono, a menos que usted haya iniciado la llamada y esté seguro de que es una entidad legítima.

2.- Verifique la identidad: Si alguien se comunica con usted solicitando información sensible, pida su nombre y número de empleado y cuelga. Luego, llame directamente a la institución a través de un número oficial para verificar la autenticidad de la llamada.

3.- No se deje presionar: Los estafadores suelen crear un sentido de urgencia para que actúe sin pensar. Mantener la calma es indispensable.

4.- Registre sus números en listas de no llamadas: Inscriba sus números telefónicos en listas de exclusión de llamadas para reducir la cantidad de llamadas no deseadas que recibe.