Policial 15-09-2023

Linares: Carabineros y Senda realizan un llamado a conducir con seguridad en Fiestas Patrias



Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares junto al corpóreo “Carlitos” y personal de Senda-Previene de la comuna, desarrollaron una actividad de seguridad en estos días previos a la Fiestas Patrias.

En esta ocasión, a través de un stand ubicado en el recinto Espacio Urbano, entregaron información relativa a la conducta vial, recomendaciones y consejos para prevenir y evitar accidentes, que apunta a reiterar el llamado a la conducción segura y responsable; recalcando que si va a ingerir alcohol no debe conducir bajo ninguna circunstancia tal como lo mencionó el Jefe de la Oficina de Integración Comunitaria, Suboficial Mayor Manuel Araya: “durante las celebraciones de Fiestas Patrias queremos que las familias se reúnan y lo pasen bien, que sea un momento de reencuentro y tranquilidad; para ello, la idea es que, de manera colaborativa, efectuemos acciones en pro de ello, es decir que si ha ingerido alcohol no conduzca y cuide su vida y la de los demás. En este contexto, se pueden buscar diferentes formas de organizarse con familiares o amigos, designando a un conductor, quien lógicamente no ingiera alcohol o, simplemente, llamar un taxi para que los lleve de vuelta a sus hogares”.

Durante la instancia, la Coordinadora de Senda-Previene de Linares, Camila Pacheco agregó que “la prevención es indispensable en Fiestas Patrias, tan esperada por la comunidad, por ello hay que ser responsables, sin lugar a dudas esa es la clave para disfrutar en tranquilidad y no tener que lamentar accidentes y pérdidas irreparables. En este sentido, invitamos a la ciudadanía a mantener actitudes de autocuidado frente al consumo de alcohol, ya que el aumento es latente. Por esto, reiteramos no conducir si se ha ingerido alcohol y buscar otras formas de trasladarse en caso de hacerlo. Sin duda alguna, un tema de importancia es que los locatarios de expendió de bebidas alcohólicas no vendan estos productos a menores de edad y, por consecuencia a las familias, no fomentar el consumo del alcohol en niños o adolescentes”.