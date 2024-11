Social 21-11-2024

Linares celebró la Semana de las MIPYMES y Cooperativas con la realización de "Expo After Wine"

En el marco de la Semana de las MIPYMES y Cooperativas, el Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC Linares organizó con éxito el evento "Expo After Wine", un encuentro único que convocó a micro y pequeños empresarios, autoridades regionales y a la comunidad local para fortalecer el ecosistema de negocios en la zona.



El evento, que se llevó a cabo hace unos días donde se destacó por su variada programación, que incluyó un Seminario de Exportaciones, donde expertos compartieron su conocimiento sobre los retos y oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el ámbito internacional. Además, los asistentes pudieron disfrutar de una Rueda de Negocios, que reunió a empresarios de los sectores gastronómico y vitivinícola para generar nuevas oportunidades comerciales.



"Expo After Wine" ofreció una experiencia completa para los asistentes con degustaciones y catas de vinos, talleres prácticos sobre innovación y desarrollo empresarial, además de un espacio para la música en vivo que puso el broche de oro a la jornada. Este evento se consolidó como un punto de encuentro para promover el intercambio entre emprendedores, fortalecer las redes comerciales y fomentar el desarrollo de las empresas de la región del Maule.



A lo largo de la jornada, se contó con la participación activa de diversos empresarios locales, quienes compartieron sus experiencias y oportunidades de negocio, además de autoridades regionales que apoyaron la iniciativa. Entre los asistentes se destacaron Oscar Araya, director regional de Sercotec Maule, Javiera Vivanco, Seremi de Economía Maule, Claudia Ramos Muñoz, Seremi de Agricultura del Maule.



"Expo After Wine" reafirma el compromiso de SERCOTEC y su Centro de Negocios Linares con el desarrollo económico de las MIPYMES y cooperativas de la región, brindándoles herramientas y espacios para su crecimiento y expansión, tanto a nivel local como internacional.



En ese sentido su director regional, Oscar Araya destaca que “Pudimos disfrutar de un seminario de importaciones y exportaciones, enmarcada en la semana de las MiPymes y Cooperativas, también desarrollamos una gran exposición donde se logró contar con una rueda de negocios que contribuyó en generar redes entre empresarios de la región del Maule.”



Por su parte la seremi de economía, Javiera Vivanco, comenta que “Finalizamos una tremenda semana en la región del maule, instancia que nos tiene felices y contentos que esta es su 12 versión que ya tenemos oportunidad de celebrar en esta región y también en todo nuestro país. Invitamos a que el espíritu que vivimos esta semana se pueda seguir replicando durante toda la semana del año y agradecemos a todos quienes fueron parte de estos grandes encuentros”.